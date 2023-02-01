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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Власти Тюмени увеличили размер субсидий на питание школьникам

1 февраля 2023, 07:26
Фото: 1MI

Власти увеличили размер субсидий на питание школьникам Тюмени

На питание тюменских школьников выделили дополнительные средства из бюджета. Такое решение принял глава администрации Тюмени в связи с ростом цен на продукты.
Сюжет
Тюмень

Согласно опубликованному постановлению, теперь в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе будут тратить вместо 12,4 рублей 40,1 рублей. На питание детей из малоимущих семей расходы вырастут с 80 до 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.

Питание ученика, проходящего учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, теперь обойдется городскому бюджету 477,4 рублей в сутки (ранее 353,4 рубля). На обеды для детей из семей военнослужащих, участников СВО, мобилизованных граждан ежедневно будут тратить 246 рублей (ранее 189,6 рублей).

Данное постановление будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года значительно подорожали кондитерские изделия и сладости, молочная продукция, макаронные изделия и хлеб.

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Субсидии#Школьники#Школьное питание#Продукты#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук#Касается каждого
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