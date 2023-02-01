Власти Тюмени увеличили размер субсидий на питание школьникам

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Согласно опубликованному постановлению, теперь в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе будут тратить вместо 12,4 рублей 40,1 рублей. На питание детей из малоимущих семей расходы вырастут с 80 до 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.
Питание ученика, проходящего учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, теперь обойдется городскому бюджету 477,4 рублей в сутки (ранее 353,4 рубля). На обеды для детей из семей военнослужащих, участников СВО, мобилизованных граждан ежедневно будут тратить 246 рублей (ранее 189,6 рублей).
Данное постановление будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года значительно подорожали кондитерские изделия и сладости, молочная продукция, макаронные изделия и хлеб.