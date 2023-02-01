Власти Тюмени увеличили размер субсидий на питание школьникам

Согласно опубликованному постановлению, теперь в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе будут тратить вместо 12,4 рублей 40,1 рублей. На питание детей из малоимущих семей расходы вырастут с 80 до 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.