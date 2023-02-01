В январе поисковики нашли 8 тюменцев. Розыск 39-летнего мужчины продолжается

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
За месяц поисковики и сотрудники МВД нашли двух детей. С ними всё хорошо. 26 января стало известно, что скончался Ибрагимов Рустам Аслидинович, 1999 года рождения. Его искали с 15 числа, другие подробности случившегося не сообщаются.
Розыск Власова Александра Анатольевича (ему 39 лет) пока продолжается. Мужчина проживал в селе Упорово, ушел из дома и не вернулся 6 января.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице вечером 27 января нашли пропавшую девочку Аню. Поиски продолжались 6 часов, она была у соседки.