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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В январе поисковики нашли 8 тюменцев. Розыск 39-летнего мужчины продолжается

1 февраля 2023, 11:39
Фото: ЛизаАлерт

Розыск 39-летнего тюменца продолжается с 6 января

По данным поисковых отрядов «Белая Сова» и «ЛизаАлерт», в январе в Тюменской области нашли 8 человек. Продолжаются поиски Власова Александра Анатольевича, 39 лет (с 6 января).

За месяц поисковики и сотрудники МВД нашли двух детей. С ними всё хорошо. 26 января стало известно, что скончался Ибрагимов Рустам Аслидинович, 1999 года рождения. Его искали с 15 числа, другие подробности случившегося не сообщаются.

Розыск Власова Александра Анатольевича (ему 39 лет) пока продолжается. Мужчина проживал в селе Упорово, ушел из дома и не вернулся 6 января.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице вечером 27 января нашли пропавшую девочку Аню. Поиски продолжались 6 часов, она была у соседки.

В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую маленькую девочку
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