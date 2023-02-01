В январе поисковики нашли 8 тюменцев. Розыск 39-летнего мужчины продолжается

За месяц поисковики и сотрудники МВД нашли двух детей. С ними всё хорошо. 26 января стало известно, что скончался Ибрагимов Рустам Аслидинович, 1999 года рождения. Его искали с 15 числа, другие подробности случившегося не сообщаются.