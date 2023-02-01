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В Тюменской области потратили 9,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

1 февраля 2023, 04:04
Фото: 1MI

Тюменская область потратит 241 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2023 году

9,5 миллиардов рублей потратят в этом году в Тюменской области на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Порядка полутора миллиардов из этой суммы — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

9,5 миллиардов рублей потратили в Тюменской области на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Порядка полутора миллиардов из этой суммы — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По данным Главного управления строительства региона, в этом году реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» будет завершена. На эти цели выделен 241 миллион рублей.

За четыре года работы программы благоустроенные квартиры взамен ветхих и аварийных домов получили 8,64 тысячи человек. Всего было 139,19 тысяч квадратных метров ветхого жилья, что составляет 96% от общего объема, включённого в проект.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году Тюменская области заняла лидирующую позицию среди регионов России по показателям ввода жилья на душу населения. В регионе было построено 2,27 миллионов квадратных метров жилья.

Тюменская область заняла лидирующую позицию по вводу жилья на душу населения
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство#Жилье#Аварийный дом#Тюмень#Тюменская область#Переселение
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