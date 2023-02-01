В Тюменской области потратили 9,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:06
9,5 миллиардов рублей потратили в Тюменской области на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Порядка полутора миллиардов из этой суммы — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
По данным Главного управления строительства региона, в этом году реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» будет завершена. На эти цели выделен 241 миллион рублей.
За четыре года работы программы благоустроенные квартиры взамен ветхих и аварийных домов получили 8,64 тысячи человек. Всего было 139,19 тысяч квадратных метров ветхого жилья, что составляет 96% от общего объема, включённого в проект.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году Тюменская области заняла лидирующую позицию среди регионов России по показателям ввода жилья на душу населения. В регионе было построено 2,27 миллионов квадратных метров жилья.