В Тюменской области назвали основные риски для госдолга региона

Власти Тюменской области назвали основные риски для госдолга региона

В шесть раз увеличился по итогам 2022 года размер государственного долга Тюменской области. По данным на 1 января 2023 года его размер составляет 6 миллиардов 326 миллионов рублей. 5,18 миллиарда рублей из этой суммы — бюджетные кредиты, 1,14 миллиарда — государственные гарантии.

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