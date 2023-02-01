В Тюменской области назвали основные риски для госдолга региона

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Согласно информации, указанной в бюджетном прогнозе Тюменской области, в 2022 году регион занял 4,8 миллиарда рублей на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в числе которых создание социальной и транспортной инфраструктуры в жилых районах Юго-Западный и Мыс, сроком на 15 лет по ставке 3% годовых.
Также в документе указано, что госгарантии предоставляют Тюменской области с 2009 года. Однако гарантийных случаев еще ни разу не было.
«Государственные гарантии Тюменской области выступают важным инструментом государственной антикризисной поддержки, способствуют реализации инвестиционных, социально значимых проектов, позволяют юридическим лицам оперативно привлекать заемные средства, обеспечивать исполнение иных видов обязательств», — указано в бюджетном прогнозе.
Чтобы покрыть госдолг власти Тюменской области привлекают кредиты, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. В качестве долгосрочного источника заемных ресурсов рассматриваются рыночные заимствования в виде государственных облигаций Тюменской области.
«Основными рисками, связанными с реализацией долговой политики Тюменской области на период до 2034 года, являются финансовые потери, связанные с ростом процентных ставок на рынке заимствований, снижения ликвидности рынка», — отмечено в документе.
По результатам оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, проведенной Министерством финансов Российской Федерации в 2022 году, Тюменская область входит в группу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский экономист Иван Вилков дал оценку опубликованному бюджетному прогнозу Тюменской области до 2034 года. Эксперт назвал его крайне консервативным.