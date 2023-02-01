В тюменской гордуме обсудят субсидии на благоустройство и земельный контроль

Ключевыми вопросами станут использование субсидий из бюджета города на благоустройство дворов в 2022 году и осуществление муниципального земельного контроля в Тюмени в минувшем году. Депутаты рассмотрят ходатайства о поощрении жителей областного центра нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» и почетным знаком «За волонтерство и милосердие».