nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

В тюменской гордуме обсудят субсидии на благоустройство и земельный контроль

1 февраля 2023, 06:31
Фото: Тюменская городская Дума
Заседание Тюменской городской Думы запланировано на 16 февраля.

Ключевыми вопросами станут использование субсидий из бюджета города на благоустройство дворов в 2022 году и осуществление муниципального земельного контроля в Тюмени в минувшем году. Депутаты рассмотрят ходатайства о поощрении жителей областного центра нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» и почетным знаком «За волонтерство и милосердие».

Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что все вопросы, вынесенные на заседание Думы, сначала будут проанализированы на заседаниях постоянных комиссий. 

«Сегодня в Думу поступают необходимые документы, которые тщательно анализируют депутаты. Традиционно при рассмотрении вопросов местного значения народные избранники учитывают мнение жителей областного центра», — подчеркнул Евгений Заболотный.

Ознакомиться с проектом повестки, и внести свои предложения можно по ссылке.

#Тюменская городская Дума#Анна Доронина
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
31 января 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
31 января 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
30 января 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
31 января 09:49