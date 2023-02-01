В тюменской гордуме обсудят субсидии на благоустройство и земельный контроль

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Ключевыми вопросами станут использование субсидий из бюджета города на благоустройство дворов в 2022 году и осуществление муниципального земельного контроля в Тюмени в минувшем году. Депутаты рассмотрят ходатайства о поощрении жителей областного центра нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» и почетным знаком «За волонтерство и милосердие».
Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что все вопросы, вынесенные на заседание Думы, сначала будут проанализированы на заседаниях постоянных комиссий.
«Сегодня в Думу поступают необходимые документы, которые тщательно анализируют депутаты. Традиционно при рассмотрении вопросов местного значения народные избранники учитывают мнение жителей областного центра», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Ознакомиться с проектом повестки, и внести свои предложения можно по ссылке.