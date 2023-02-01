В тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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«Лицу, разместившему бесхозяйные объекты, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа. Если лицо, разместившее бесхозяйные объекты, не будет выявлено, управой будет организована работа в соответствии с порядком выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок», — указано в сообщении.
Фигуры «Медведь», «Заяц» и «Кабан» были установлены в лесопарке «Затюменский» в 2018 году. Причем, их реконструировали один раз — представленный подрядчиком первый вариант не устроил чиновников.
В ноябре 2018 года был объявлен повторный тендер на закупку по изготовлению арт-объектов «Бурый медведь», «Кабан», «Лось», «Заяц» за 1 миллион 700 тысяч рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика.
В целом на благоустройство «Затюменского» тогда потратили порядка 22 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на улице Республики обустроят новый парк. Он расположится рядом с Тюменским государственным институтом культуры.