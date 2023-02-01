nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры

1 февраля 2023, 04:36
Фото: администрация Тюмени

Фигуры в тюменском экопарке «Затюменский» хотят признать бесхозными

Тюменские власти обнаружили в экопарке «Затюменский» бесхозные деревянные фигуры. Речь идет об арт-объектах «Медведь», «Заяц» и «Кабан». Объявление о поиске владельца размещено на сайте городской администрации.
Сюжет
Тюмень
«Лицу, разместившему бесхозяйные объекты, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа. Если лицо, разместившее бесхозяйные объекты, не будет выявлено, управой будет организована работа в соответствии с порядком выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок», — указано в сообщении.

Фигуры «Медведь», «Заяц» и «Кабан» были установлены в лесопарке «Затюменский» в 2018 году. Причем, их реконструировали один раз — представленный подрядчиком первый вариант не устроил чиновников.

В ноябре 2018 года был объявлен повторный тендер на закупку по изготовлению арт-объектов «Бурый медведь», «Кабан», «Лось», «Заяц» за 1 миллион 700 тысяч рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика.

В целом на благоустройство «Затюменского» тогда потратили порядка 22 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на улице Республики обустроят новый парк. Он расположится рядом с Тюменским государственным институтом культуры.

Новый парк появится на улице Республики в Тюмени
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Правила благоустройства территории Тюмени#Затюменский парк#Лесопарк Затюменский#Арт-объект
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
31 января 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
31 января 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
30 января 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
31 января 09:49