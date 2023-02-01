nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо 2-летнему малышу

1 февраля 2023, 08:22
Фото: 1MI

В Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо двухлетнему ребенку

Жуткая история произошла в Тюмени в одном из домов на улице Новотарманской. В подъезде дома, в лифте, на 2-летнего ребенка набросился стаффордширский терьер.
Сюжет
Тюмень

По словам мамы мальчика, она зашла с сыном лифт, где уже находился сосед по лестничной клетке — фитнес-тренер Вячеслав с собакой. Намордника на животном не было. Собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. Стаффорд накинулся на ребёнка и вгрызся ему прямо в щёку, пишет тг-канал SHOT. В результате ЧП пришлось экстренно везти малыша в больницу и накладывать швы.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. ЧП произошло 18 января. Мама пострадавшего малыша уже написала заявление на соседа. В настоящее время в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовной дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ведется проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя тюменского села обязали выплатить 20 тысяч рублей за то, что его собака покусала 14-летнего школьника. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

 

В тюменском селе лайка набросилась на 14-летнего школьника
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Собака#Уголовное дело#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
31 января 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
31 января 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
30 января 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
31 января 09:49