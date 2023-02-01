В Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо 2-летнему малышу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По словам мамы мальчика, она зашла с сыном лифт, где уже находился сосед по лестничной клетке — фитнес-тренер Вячеслав с собакой. Намордника на животном не было. Собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. Стаффорд накинулся на ребёнка и вгрызся ему прямо в щёку, пишет тг-канал SHOT. В результате ЧП пришлось экстренно везти малыша в больницу и накладывать швы.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. ЧП произошло 18 января. Мама пострадавшего малыша уже написала заявление на соседа. В настоящее время в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовной дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ведется проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя тюменского села обязали выплатить 20 тысяч рублей за то, что его собака покусала 14-летнего школьника. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.