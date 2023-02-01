В Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо 2-летнему малышу

По словам мамы мальчика, она зашла с сыном лифт, где уже находился сосед по лестничной клетке — фитнес-тренер Вячеслав с собакой. Намордника на животном не было. Собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. Стаффорд накинулся на ребёнка и вгрызся ему прямо в щёку, пишет тг-канал SHOT. В результате ЧП пришлось экстренно везти малыша в больницу и накладывать швы.