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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Тюмени 19-летний водитель-бесправник попал в аварию. Есть пострадавшие

1 февраля 2023, 05:38
Фото: ГИБДД

В Тюмени по вине водителя-бесправника в ДТП пострадал человек

В тюменской ГИБДД рассказали о подробностях дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне днем на улице 30 лет Победы, 45. Здесь в опору освещения врезался водитель Lada.
Сюжет
Тюмень

В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир легкового автомобиля. Как выяснилось, за рулем Lada находился 19-летний тюменец, не имеющий водительских прав. В настоящее время по факту ДТП проводится административная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в Тюмени произошло два массовых ДТП с участием девяти автомобилей по вине пьяных водителей. Оба автовладельца привлечены к административной ответственности.

В Тюмени пьяные водители устроили автопобоище
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Водительское удостоверение#Водительские права#Тюмень#Авария#ДТП#Тюменская область
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