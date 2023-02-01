В Тюмени 19-летний водитель-бесправник попал в аварию. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 06:21
В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир легкового автомобиля. Как выяснилось, за рулем Lada находился 19-летний тюменец, не имеющий водительских прав. В настоящее время по факту ДТП проводится административная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в Тюмени произошло два массовых ДТП с участием девяти автомобилей по вине пьяных водителей. Оба автовладельца привлечены к административной ответственности.