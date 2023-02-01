В ТВВИКУ открыли большую современную столовую

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
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Updated Сегодня, 14:42
Глава региона, присутствующий на открытии, также пообещал, что в скором времени в районе учебного заведения появятся общежитие, казарма и спорткомплекс.
«Наш вуз — единственное в России высшее учебное заведение, которое готовит командиров для инженерных войск. Убеждён, что воспитывать настоящих патриотов и профессионалов для Вооружённых сил нужно в достойных условиях», — написал в своих соцсетях Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе спецоперации погиб 27-летний тюменец Валентин Кобзарь при освобождении одного из городов ДНР. У погибшего военного остались родители и двое детей, проживающих в Тюмени. Его похоронили 15 января 2023 года.