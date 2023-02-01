В ТВВИКУ открыли большую современную столовую

Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе спецоперации погиб 27-летний тюменец Валентин Кобзарь при освобождении одного из городов ДНР. У погибшего военного остались родители и двое детей, проживающих в Тюмени. Его похоронили 15 января 2023 года.