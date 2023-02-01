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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В ТВВИКУ открыли большую современную столовую

1 февраля 2023, 14:23
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области А. Моор посетил новую столовую в ТВВИКУ

Новая столовая стала первым объектом, возведенным в рамках масштабной реконструкции военно-инженерного училища, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Глава региона, присутствующий на открытии, также пообещал, что в скором времени в районе учебного заведения появятся общежитие, казарма и спорткомплекс.

«Наш вуз — единственное в России высшее учебное заведение, которое готовит командиров для инженерных войск. Убеждён, что воспитывать настоящих патриотов и профессионалов для Вооружённых сил нужно в достойных условиях», — написал в своих соцсетях Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе спецоперации погиб 27-летний тюменец Валентин Кобзарь при освобождении одного из городов ДНР. У погибшего военного остались родители и двое детей, проживающих в Тюмени. Его похоронили 15 января 2023 года.

В спецоперации погиб 27-летний тюменец, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер»
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#Спецоперация#ТВВИКУ#Столовая#Студенты#Училище#Губернатор#Моор#Елена Чебоксарова
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