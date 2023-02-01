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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В РФ новые геймпады Sony продают в два раза дороже

Сегодня, 12:15
В России частные продавцы продают еще не вышедшие в стране геймпады Sony вдвое дороже официальной стоимости.

Мировые продажи геймпадов DualSense Edge начались 26 января, однако в России гаджеты еще не поступили. Частные лица закупают их в Дубае и перепродают в РФ. За предзаказ продавцы просят до 30 тысяч рублей, что в два раза дороже официальных цен производителя, передают “Известия”.

Специалисты советуют проверять рейтинг таких продавцов, а еще лучше дождаться, пока крупные торговые сети наладят поставки геймпадов по схеме параллельного импорта. Это произойдет в конце февраля–начале марта, и цена снизится примерно до 20 тыс. рублей, прогнозируют участники рынка.

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