В РФ новые геймпады Sony продают в два раза дороже

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Мировые продажи геймпадов DualSense Edge начались 26 января, однако в России гаджеты еще не поступили. Частные лица закупают их в Дубае и перепродают в РФ. За предзаказ продавцы просят до 30 тысяч рублей, что в два раза дороже официальных цен производителя, передают “Известия”.
Специалисты советуют проверять рейтинг таких продавцов, а еще лучше дождаться, пока крупные торговые сети наладят поставки геймпадов по схеме параллельного импорта. Это произойдет в конце февраля–начале марта, и цена снизится примерно до 20 тыс. рублей, прогнозируют участники рынка.