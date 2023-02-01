В РФ новые геймпады Sony продают в два раза дороже

Мировые продажи геймпадов DualSense Edge начались 26 января, однако в России гаджеты еще не поступили. Частные лица закупают их в Дубае и перепродают в РФ. За предзаказ продавцы просят до 30 тысяч рублей, что в два раза дороже официальных цен производителя, передают “Известия”.