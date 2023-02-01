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Posted 1 февраля 18:14

Published 1 февраля 18:14

Modified Вчера, 23:21

Updated Вчера, 23:21

В Нефтегазовый кластер Тюменской области вошел «ТВЭЛ-Тобольск»

1 февраля 2023, 18:14
Фото: Департамент инвестиционной политики ТО
Одно из самых старейших и крупнейших в России предприятий «ТВЭЛ-Тобольск» вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

В Тюмени состоялась рабочая встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева и генерального директора Сибирской Промышленной Группы, в которую завод, Павла Тихонова.

«Импортозамещающая продукция компании востребована на рынке. А наша система поддержки поможет продвижению и внедрению передовых разработок. Обсуждаем новые проекты», — отметил Андрей Пантелеев

На «ТВЭЛ-Тобольск» планируют увеличить производственные мощности за счет модернизации. В итоге — расширить ассортимент и географию поставок, создать рабочие места.

«Вхождение в кластер и поддержка со стороны государства позволят нам максимально оперативно реагировать на актуальные вызовы рынка, находить взаимовыгодные решения с его участниками и способствовать ускорению импортозамещения в сфере ТЭК России», — сказал Павел Тихонов.

На сегодня Нефтегазовый кластер объединяет уже 107 участников из 19 регионов России.

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение для экономики области и страны в целом. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.

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