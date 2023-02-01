В МВД отказались комментировать усиление охраны тюменских школ

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у учебных заведений города стали дежурить сотрудники правоохранительных органов. Причиной этому якобы послужили сообщения о минировании заведений и угрозе нападения.
15% тюменских родителей, согласно данным опроса в Telegram «Нашего города», также заметили усиление охраны в школах. Однако большинство подписчиков канала не обнаружило никаких изменений. В областном УМВД не стали давать официальные комментарии по данной теме.
Ранее сообщалось, что в Тобольске из-за сообщения о минировании были эвакуированы школы и вузы.