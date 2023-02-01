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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В МВД отказались комментировать усиление охраны тюменских школ

1 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI

В полиции не подтвердили усиление охраны тюменских школ

В полиции не подтвердили усиление охраны в школах Тюмени из-за сообщений о минировании. В УМВД России по региону редакции «Нашего города» отказались комментировать ситуацию.
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Дети

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у учебных заведений города стали дежурить сотрудники правоохранительных органов. Причиной этому якобы послужили сообщения о минировании заведений и угрозе нападения.

15% тюменских родителей, согласно данным опроса в Telegram «Нашего города», также заметили усиление охраны в школах. Однако большинство подписчиков канала не обнаружило никаких изменений. В областном УМВД не стали давать официальные комментарии по данной теме.

Ранее сообщалось, что в Тобольске из-за сообщения о минировании были эвакуированы школы и вузы.

Причиной эвакуации в школах Тобольска и Ишима стали сообщения о минировании
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#Вера Романескул#Общество#Минирование#Школа#Дети#Новости#Тюменская область
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