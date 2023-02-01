В деревне под Тюменью сгорел жилой дом

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:19
Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов о пожаре поступил в 17:14. На тушение огня были направлены восемь единиц техники и двадцать сотрудников пожарной службы Тюмени и Тюменского района.
Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело полностью. В настоящее время выясняются причины возникновения огня.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в четыре часа утра на улице Набережной в Тюмени загорелся грузовая ГАЗель. Огонь повредил моторный отсек автомобиля площадью один квадратный метр.