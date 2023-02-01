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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В деревне под Тюменью сгорел жилой дом

1 февраля 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Якушах под Тюменью сгорел жилой дом

Серьезный пожар произошел накануне вечером в тюменской деревне Якуши Тюменского района. Здесь полностью сгорел жилой дом площадью 50 квадратных метров.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов о пожаре поступил в 17:14. На тушение огня были направлены восемь единиц техники и двадцать сотрудников пожарной службы Тюмени и Тюменского района.

Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело полностью. В настоящее время выясняются причины возникновения огня.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в четыре часа утра на улице Набережной в Тюмени загорелся грузовая ГАЗель. Огонь повредил моторный отсек автомобиля площадью один квадратный метр.

В Тюмени на Набережной сгорела ГАЗель
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Жилой дом#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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