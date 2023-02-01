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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В честь погибшего на СВО тюменца в местной школе появилась «Парта героя»

1 февраля 2023, 13:34
Фото: Паблик ВК партии «ЕР» Упоровского района

В тюменской школе появилась «Парта героя» в честь погибшего участника СВО

В школе села Скородум Упоровского района появилась «Парта героя». Она посвящена погибшему на территории Украины Юрию Могилкину, он был бойцом ЧВК, сообщается в паблике ВК партии «ЕР» Упоровского района.

Судимостей у тюменца не было. На открытии парты были его родственники.

«Юрий воевал в составе 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Геройски погиб, прикрывая отход товарищей, в сентябре 2022 года. В школе, где он учился, будут помнить и чтить героя», - сообщили представители «ЕР» в Упоровском районе в паблике ВК.

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 февраля в поселке Сумкино состоится прощание с Тильмаметовым Александром, участником СВО. Он погиб.

Тюменец скончался в зоне СВО, его похоронят в родном поселке
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#Общество#Происшествия#Военные#Школы#Школьники#Школа#Администрация#Администрация района
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