В честь погибшего на СВО тюменца в местной школе появилась «Парта героя»

В тюменской школе появилась «Парта героя» в честь погибшего участника СВО

В школе села Скородум Упоровского района появилась «Парта героя». Она посвящена погибшему на территории Украины Юрию Могилкину, он был бойцом ЧВК, сообщается в паблике ВК партии «ЕР» Упоровского района.