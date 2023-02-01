В честь погибшего на СВО тюменца в местной школе появилась «Парта героя»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Судимостей у тюменца не было. На открытии парты были его родственники.
«Юрий воевал в составе 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Геройски погиб, прикрывая отход товарищей, в сентябре 2022 года. В школе, где он учился, будут помнить и чтить героя», - сообщили представители «ЕР» в Упоровском районе в паблике ВК.
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 февраля в поселке Сумкино состоится прощание с Тильмаметовым Александром, участником СВО. Он погиб.