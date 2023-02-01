У жителей Тюмени за год коммуналка увеличилась на несколько тысяч рублей

У тюменцев за год коммуналка выросла на несколько тысяч рублей

Жители Тюмени возмущены сумами в январских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. По словам горожан, по сравнению с зимой 2022 года они увеличились почти в два раза.

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