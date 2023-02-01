У жителей Тюмени за год коммуналка увеличилась на несколько тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
«За комнату в общежитии площадью 24,4 квадратных метра плачу 6,5 тысяч рублей в месяц. ТРИЦ, вы рассчитываете коммуналку по общаге или это у нас элитное жильё?», — сообщили жители областной столицы в сообществе «ЧС Тюмень».
По словам горожан, круглые суммы за ЖКУ в квитанциях выставляют даже тем, у кого практически перекрыты все батареи.
«За однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра платим 6,6 тысяч в месяц теперь. , Я две недели на вахте, отопление 1800, при условии, что оно выключено 80% времени в месяц было. 5 тысяч рублей выходит только за воду и свет», — отметил Илья Т.
«Вот честно, я сильно была удивлена суммами в ЖКХ-платежках за квартиру 49,5 площадью „квадратов“. За декабрь 7600 рублей, за январь — 8200, За февраль ждать 9000 рублей?», — отметила Евгения Т.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти пояснили, по какой причине в декабре выросли суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. По словам главы департамента тарифной политики Евгения Карташкова, это произошло из-за морозов и как итог увеличения потребления тепловой энергии.