Тюменцы массово не могут получить загранпаспорта нового образца

Жители Тюмени массово не могут оформить новые загранпаспорта

Тюменцы не могут оформить загранпаспорта нового образца (их выдают на 10 лет). Им предлагают оформить документ со сроком действия 5 лет, сообщает издание 72.ру. На это якобы были «технические причины».