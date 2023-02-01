Тюменцы массово не могут получить загранпаспорта нового образца

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Похожая ситуация возникла и в других субъектах РФ.
«Мой муж подавал заявление на паспорт нового образца. Позже ему позвонили и попросили подать заявление на пятилетний, ничего не объяснив», — сообщила тюменка редакции 72.ру.
При этом запретов на выдачу загранпаспорта со сроком действия 10 лет нет. Некоторым тюменцам всё же выдали документы нового образца.
Некоторые тюменцы сообщают, что поставка паспортов нового поколения прекращена до 20 апреля 2023 года.
Ранее «Наш город» отмечал, что в декабре российские авиакомпании попросили гостиницы заселять не улетевших вовремя россиян по загранпаспорту.