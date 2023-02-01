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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Тюменцы массово не могут получить загранпаспорта нового образца

1 февраля 2023, 14:04
Фото: 1MI

Жители Тюмени массово не могут оформить новые загранпаспорта

Тюменцы не могут оформить загранпаспорта нового образца (их выдают на 10 лет). Им предлагают оформить документ со сроком действия 5 лет, сообщает издание 72.ру. На это якобы были «технические причины».

Похожая ситуация возникла и в других субъектах РФ.

«Мой муж подавал заявление на паспорт нового образца. Позже ему позвонили и попросили подать заявление на пятилетний, ничего не объяснив», — сообщила тюменка редакции 72.ру.

При этом запретов на выдачу загранпаспорта со сроком действия 10 лет нет. Некоторым тюменцам всё же выдали документы нового образца.

Некоторые тюменцы сообщают, что поставка паспортов нового поколения прекращена до 20 апреля 2023 года.

Ранее «Наш город» отмечал, что в декабре российские авиакомпании попросили гостиницы заселять не улетевших вовремя россиян по загранпаспорту.

Авиакомпании призвали гостиницы заселять пассажиров по загранпаспорту
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Александр Мязин
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