Тюменца, перевозившего контрафактный алкоголь, оставили в СИЗО до марта

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Установлено, что в течение пяти месяцев, с августа по декабрь 2021 года, Ганбаров по предварительному сговору перевозил на территорию Тюменской области немаркированный алкоголь. Впоследствии «паленая» водка была продана в местных магазинах.
В период с 1 по 8 января 2022 года контрафактной спиртной продукцией отравились десять человек, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе суд вынес приговор одному из торговцев суррогатным алкоголем. 47-летнего мужчину, по вине которого погибли 10 человек, отправили в тюрьму на 5,5 лет.