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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Тюменца, перевозившего контрафактный алкоголь, оставили в СИЗО до марта

1 февраля 2023, 05:23
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменца, виновного в гибели людей из-за контрафактной водки, оставили в СИЗО до марта

Жителя Тюмени, поставлявшего в торговые точки областной столицы контрафактную водку, оставили в СИЗО до 26 марта 2023 года. 40-летнему Рафигу Ганбарову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «хранение, перевозка, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Установлено, что в течение пяти месяцев, с августа по декабрь 2021 года, Ганбаров по предварительному сговору перевозил на территорию Тюменской области немаркированный алкоголь. Впоследствии «паленая» водка была продана в местных магазинах.

В период с 1 по 8 января 2022 года контрафактной спиртной продукцией отравились десять человек, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе суд вынес приговор одному из торговцев суррогатным алкоголем. 47-летнего мужчину, по вине которого погибли 10 человек, отправили в тюрьму на 5,5 лет.

В Тюмени осудили торговца суррогатным алкоголем. По его вине погибли 10 человек
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовная ответственность#Контрафакт#Алкоголь#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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