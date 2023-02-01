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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

Тюменского фермера, обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ, оставили в СИЗО до марта

1 февраля 2023, 06:17
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменца, обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ, оставили в СИЗО до марта

Тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ на охоте, оставили в СИЗО до 4 марта 2023 года. 43-летнему Александру Сысоеву из села Бухтал предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство».
Сюжет
Тюмень

Свою вину мужчина не признает, но свидетели утверждают обратное.

Трагедия произошла в начале декабря 2022 года. Во время охоты в Нижнетавдинском районе выстрелил из огнестрельного оружия в спину сотрудника ФСБ. Мужчину госпитализировали, но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Он скончался через сутки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по вине одного из охотников погиб человек. Мужчина положил заряженное и не поставленное на предохранитель ружье в деревянные сани, где находились две охотничьи собаки. Одна из лаек случайно задела спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Ранение получил второй охотник, от полученной травмы он скончался.

В Тюменской области собака застрелила мужчину из ружья
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Охота#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Уголовное дело
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