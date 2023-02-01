Тюменского фермера, обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ, оставили в СИЗО до марта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по вине одного из охотников погиб человек. Мужчина положил заряженное и не поставленное на предохранитель ружье в деревянные сани, где находились две охотничьи собаки. Одна из лаек случайно задела спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Ранение получил второй охотник, от полученной травмы он скончался.