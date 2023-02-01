Тюменские власти эвакуируют автомобили горожан

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
При обнаружении оставленного транспорта владельцу необходимо либо привести его в порядок, либо эвакуировать за свой счёт. В противном случае управы разберутся с брошенными автомобилями самостоятельно, однако владельцам придётся заплатить штраф.
За более подробной информацией местные власти предлагают обращаться в управы административных округов.
Ранее «Наш город» писал, что автомобили с пробегом пользуются высоким спросом у тюменцев, поскольку они стоят дешевле новых машин.