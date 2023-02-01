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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Тюменские власти эвакуируют автомобили горожан

1 февраля 2023, 15:29
Фото: 1MI

В администрации Тюмени призвали владельцев брошенных авто эвакуировать свой транспорт

Тюменские власти выявляют брошенные автомобили и требуют их эвакуировать. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

При обнаружении оставленного транспорта владельцу необходимо либо привести его в порядок, либо эвакуировать за свой счёт. В противном случае управы разберутся с брошенными автомобилями самостоятельно, однако владельцам придётся заплатить штраф.

За более подробной информацией местные власти предлагают обращаться в управы административных округов.

Ранее «Наш город» писал, что автомобили с пробегом пользуются высоким спросом у тюменцев, поскольку они стоят дешевле новых машин.

В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Водители#Автомобилисты#Эвакуация#Транспорт#Администрация Тюмени
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