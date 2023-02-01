Строительная компания заплатит круглую сумму за травму тюменца

После случившегося трудовая инспекция начала расследование, в ходе которого выяснилось, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства работ. Опасный участок не был огражден, а в технологической карте не были прописаны мероприятия по профилактике падения в камеру. Кроме того, контроль за самим ходом работ не велся.