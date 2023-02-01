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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Строительная компания заплатит круглую сумму за травму тюменца

1 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI

Житель Тюмени отсудил 500 тысяч рублей у АО «Мостострой-11»

Житель Тюмени выиграл суд с АО «Мостострой-11». В пользу мужчины предприятие должно выплатить 500 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Суд

Поводом для разбирательства стала травма, которую Александр К. получил, работая в организации арматурщиком. 18 августа во время натяжения тента на железобетонную балку мужчина оступился и упал в камеру для бетонирования железобетонных балок с почти двухметровой высоты.

Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей затылочной области, контузию лобной доли и перелом затылочной кости.

После случившегося трудовая инспекция начала расследование, в ходе которого выяснилось, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства работ. Опасный участок не был огражден, а в технологической карте не были прописаны мероприятия по профилактике падения в камеру. Кроме того, контроль за самим ходом работ не велся.

Пострадавший сотрудник после случившегося до сих пор вынужден продолжать лечение. Однако организация отказалась добровольно возместить ему моральный ущерб. Приняв во внимание все обстоятельства дела, Ленинский районный суд встал на сторону работника и обязал предприятие выплатить ему 500 тысяч рублей.

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#Вера Романескул#Суд#Деньги#Травматизм#Работа#Новости#Тюменская область#Происшествия
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