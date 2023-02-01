Сеть доставки товаров российским потребителям растет

Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский считает, что доставка продуктов стала обычным делом для современных людей. Сервис, который ранее предоставлялся в мегаполисах, сегодня становится популярным и в небольших городах. Для многих россиян подобная услуга оказалась настоящей палочкой-выручалочкой. Речь идет о мамах с детьми, пожилых людях, инвалидах и тех, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому развитие сервиса доставки будет продолжаться.