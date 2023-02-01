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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Сеть доставки товаров российским потребителям растет

1 февраля 2023, 18:45
Фото: 1MI
Число пунктов доставки товаров в России неуклонно растет. Также ширится география подобных сервисов и ассортимент доставляемой продукции.

Так, в прошлом году торговая сеть «Пятерочка» увеличила географию присутствия сервиса доставки на 60%. Наполнять продуктовую корзину не выходя из дома теперь могут жители 208 городов. В 11 регионах страны сервис был запущен впервые — теперь он предоставляется в 63 областях. Согласно исследованиям аналитиков, услуга ретейлера доступна 70 млн россиян — это примерно 70% населения городов РФ, пишет eg.ru.

В прошедшем году клиенты торговой сети делали заказы дистанционно на 44,6% чаще, чем годом ранее, — в среднем 1,34 млн покупок каждый месяц. Конечно, наиболее успешным в плане продаж стал декабрь — выполнено около 2,64 млн заказов.

Лидерами по количеству заказов стали Ленинградская и Московская области. В топ-5 часто заказываемых продуктов по итогам прошлого года вошли картофель — реализовано свыше 4000 тонн, сахар-песок — 3100 тонн, бананы — порядка 2500 тонн, репчатый лук — более 1700 тонн и фасованный картофель — свыше 1700 тонн.

Первое место по доставке среди бакалейных товаров занял сахар. В лидерах этой категории также оказались подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зеленый горошек.

В перечень популярных непродовольственных товаров попали продукция для животных и цветоводства, а также одноразовая посуда.

Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский считает, что доставка продуктов стала обычным делом для современных людей. Сервис, который ранее предоставлялся в мегаполисах, сегодня становится популярным и в небольших городах. Для многих россиян подобная услуга оказалась настоящей палочкой-выручалочкой. Речь идет о мамах с детьми, пожилых людях, инвалидах и тех, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому развитие сервиса доставки будет продолжаться.

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