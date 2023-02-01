Семьям моблизованных оказывают эмоциональную поддержку в поселке

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Данный проект, одержавший победу в конкурсе на предоставление субсидий для НКО из районного бюджета, осуществляется АНО «Доверие» совместно с партнёром — комплексным центром «Культура».
Встречи проходят в сельских поселениях, где общаются с родственниками бойцов и к тому же проводят для близких военнослужащих творческие мастер-классы.
Ранее «Наш город» сообщал, что мобилизованным и контрактникам продлили выплаты в размере 100 тысяч рублей.