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Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Семьям моблизованных оказывают эмоциональную поддержку в поселке

1 февраля 2023, 15:00
Фото: 1MI

В Ярковском районе Тюменской области открылся клуб для близких мобилизованных

В новом «Клубе общения» планируют оказать психологическую поддержку 70 близким мобилизованных лиц, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данный проект, одержавший победу в конкурсе на предоставление субсидий для НКО из районного бюджета, осуществляется АНО «Доверие» совместно с партнёром — комплексным центром «Культура».

Встречи проходят в сельских поселениях, где общаются с родственниками бойцов и к тому же проводят для близких военнослужащих творческие мастер-классы.

Ранее «Наш город» сообщал, что мобилизованным и контрактникам продлили выплаты в размере 100 тысяч рублей.

В Тюмени продлили финансовую льготу для мобилизованных
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Мобилизованные#Частичная мобилизация#Воины#Военнослужащие#Поддержка#Семьи#Поселок#Ярковский район#Ярково
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