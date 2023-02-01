«Россети Тюмень» провели 460 уроков по электробезопасности в Тюменском макрорегионе

Уроки прошли в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области и охватили 75 населенных пунктов, среди которых такие крупные города, как Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Сургут. За год участниками тематических занятий стали более 26 тысяч детей и порядка 1,6 тысячи взрослых. Особое внимание уделялось правилам поведения вблизи подстанций и линий электропередачи.