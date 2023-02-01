«Россети Тюмень» провели 460 уроков по электробезопасности в Тюменском макрорегионе

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
А на базе санаториев «Витязь» и «Серебряный бор» компания организовала детский проект «Энергосмена», посвященный не только вопросам электробезопасности, но и погружению в профессию энергетика.
Уроки прошли в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области и охватили 75 населенных пунктов, среди которых такие крупные города, как Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Сургут. За год участниками тематических занятий стали более 26 тысяч детей и порядка 1,6 тысячи взрослых. Особое внимание уделялось правилам поведения вблизи подстанций и линий электропередачи.
Профилактике электротравматизма сторонних лиц системообразующая энергокомпания уделяет существенное внимание. Ключевым результатом непрерывной превентивной работы «Россети Тюмень» является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах компании.