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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

«Россети Тюмень» провели 460 уроков по электробезопасности в Тюменском макрорегионе

1 февраля 2023, 12:27
Фото: "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» провели 460 уроков по электробезопасности в Тюменском макрорегионе

Свыше 460 занятий по электробезопасности и энергосбережению в 2022 году провели «Россети Тюмень» на площадках школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений Тюменского макрорегиона.
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Тюмень

А на базе санаториев «Витязь» и «Серебряный бор» компания организовала детский проект «Энергосмена», посвященный не только вопросам электробезопасности, но и погружению в профессию энергетика.

Уроки прошли в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области и охватили 75 населенных пунктов, среди которых такие крупные города, как Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Сургут. За год участниками тематических занятий стали более 26 тысяч детей и порядка 1,6 тысячи взрослых. Особое внимание уделялось правилам поведения вблизи подстанций и линий электропередачи.

Профилактике электротравматизма сторонних лиц системообразующая энергокомпания уделяет существенное внимание. Ключевым результатом непрерывной превентивной работы «Россети Тюмень» является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах компании.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Общество#Россети#Россети Тюмень
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