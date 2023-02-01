Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Тюменской области. Также он поручил и. о. Ленинского округа Тюмени провести проверку, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, оказать помощь как малышу, так и его семье.
Если в ходе проверки будут выявлены основания, то примут меры прокурорского реагирования.
Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбудили в отношении хозяина стаффордширского терьера еще 27 января этого года. Хотя сам инцидент произошел еще 18 января.
Ранее «Наш Город» рассказывал подробности этого инцидента. Тюменка с 2-летним сыном зашла в лифт, где уже был сосед с собакой. Пес кинулся на ребенка и вцепился ему в щеку. Как утверждает мама пострадавшего ребенка, пес был без намордника.