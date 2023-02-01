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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша

1 февраля 2023, 09:59
Фото: 1MI

Власти Тюмени помогут семье мальчика, покусанного собакой

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за нападения стаффордширского терьера на 2-летнего мальчика. Также им поручено оказать помощь семье пострадавшего ребенка.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Тюменской области. Также он поручил и. о. Ленинского округа Тюмени провести проверку, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, оказать помощь как малышу, так и его семье.

Если в ходе проверки будут выявлены основания, то примут меры прокурорского реагирования.

Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбудили в отношении хозяина стаффордширского терьера еще 27 января этого года. Хотя сам инцидент произошел еще 18 января.

В Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо 2-летнему малышу
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Ранее «Наш Город» рассказывал подробности этого инцидента. Тюменка с 2-летним сыном зашла в лифт, где уже был сосед с собакой. Пес кинулся на ребенка и вцепился ему в щеку. Как утверждает мама пострадавшего ребенка, пес был без намордника. 

#Прокуратура#Собака#Ребенок#Нападение#Анна Доронина#Происшествия#Общество
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