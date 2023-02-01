Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша

Ранее «Наш Город» рассказывал подробности этого инцидента. Тюменка с 2-летним сыном зашла в лифт, где уже был сосед с собакой. Пес кинулся на ребенка и вцепился ему в щеку. Как утверждает мама пострадавшего ребенка, пес был без намордника.