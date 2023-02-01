«После общения с приставами остался без зубов»: как у дедушки отняли внучку

Следователь, объясняя причину прекращения уголовного расследования, пояснила, что всему была дана правовая оценка, а один из приставов даже прошел проверку на полиграфе. Однако на детекторе лжи побывал только один их обвиняемых — он сказал, что не видел, как Смирнову наносили удары. А двое, которые, по словам Смирнова, его и били, имели противопоказания от проверки на полиграфе, а потому его не прошли.