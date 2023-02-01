«После общения с приставами остался без зубов»: как у дедушки отняли внучку

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
27 января 2021 года Юрий Смирнов забирал свою внучку из школы. Но вдруг его с ребенком окружили пятеро мужчин в капюшонах, черных куртках и масках. Они схватили девочку за талию и стали тащить в машину.
«Мне прошипел один из них: „Молчи, не дергайся!“. Но мне нужно было спасать ребенка. Я подумал, что внучку крадут бандиты», — вспоминает мужчина.
Смирнов до сих пор постоянно вспоминает, как внучка кричала «Дедуля, спаси меня», а потому он пытался догнать похитителей и спасти ребенка.
«Я держал мою девочку изо всех сил. Но их было больше. Меня схватили, бросили в сугроб и били под лопатки, чтобы синяков не было. Один из похитителей поставил мне ногу на спину, чтобы я не мог встать. У меня вылетели два зуба, но я старался встать», — продолжает дедушка.
После того, как девочку увезли, мужчина и его супруга сразу же обратились за помощью в полицию — написали заявление о похищении ребенка. Только тогда они выяснили, что четверо людей в масках — судебные приставы, а пятый — отец девочки, который в течение 8 лет не принимал участие в ее жизни. Тогда же оказалось, что уже вынесено решение об изъятии ребенка.
«Но, когда они ко мне подходили, никто не представился, никто не показал документов, никто даже говорить со мной не стал», — говорит мужчина.
По заявлению Смирнова на приставов 17 сентября того же года завели уголовное дело. Постановление о признании потерпевшим датировано 20 сентября 2021 года. Делом занялся второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
Однако следователь, взявшийся за дело, решил прекратить уголовное расследование «за неимением состава преступления». Это решение Смирнов сегодня пытался оспорить.
«Это явное превышение полномочий, они просто начали меня бить, ничего не объяснив, я не препятствовал изъятию ребенка приставами, я спасал ее от бандитов. У них не было оснований применять ко мне физическую силу. Меня бросали в снег, пинали ногами. Вдобавок, они нанесли травмы ребенку, когда чуть не оторвали ей руку», — объяснял в суде Смирнов.
Следователь, объясняя причину прекращения уголовного расследования, пояснила, что всему была дана правовая оценка, а один из приставов даже прошел проверку на полиграфе. Однако на детекторе лжи побывал только один их обвиняемых — он сказал, что не видел, как Смирнову наносили удары. А двое, которые, по словам Смирнова, его и били, имели противопоказания от проверки на полиграфе, а потому его не прошли.
«Да, так в материалах дела и указано. Дело в том, что один из них контуженный. Но неужели не очевидно, что они пытались скрыть свое преступление тем, что подали иск на меня, мол, это я сопротивлялся и ударил одного из них», — рассказал «Нашему городу» дедушка.
Сначала Калининский районный суд признал Смирнова виновным по заявлению приставов. Ему был назначен штраф в размере тысячи рублей. Но мужчина подал апелляцию и смог оспорить это решение. При рассмотрении апелляции было доказано, что он не оказывал сопротивлении судебным приставам.
«Исполнение решения суда и отобрание ребенка 27 января 2021 года произошло с грубым нарушением Конституции Российской Федерации, Федерального закона „Об исполнительном производстве“ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ, норм морали и нравственности: судебные приставы-исполнители не предоставили документы, удостоверяющие личность и полномочия исполнения решения; судебные приставы-исполнители не предоставили постановление, на основании которого осуществляются исполнительные действия. Отбирание ребенка осуществлялось без представителя органов опеки и попечительства. Отбирание ребенка осуществлялось в отсутствие психолога. Судебные приставы-исполнители применили силу к нему и ребенку без законных оснований и угрозы опасности», — заключил судья, рассматривавший апелляцию.
Прокурор, высказывая суду свою точку зрения, заключили, что все обвинения в сторону приставов, перечисленные Смирновым, или не нашли свое подтверждение, или за них сотрудникам ФССП грозил лишь дисциплинарное наказание.
"Только вот даже дисциплинарное взыскание они не получили. Мне сказали, что срок давности проступка истек. Так что совершенное полностью сошло им с рук. Не смотря на то, что есть несколько видеозаписей этого нападения на меня и ребенка", - рассказал Смирнов.
После обсуждения, судья на два часа удалился в совещательную комнату, после чего сообщил Смирнову, что его жалоба отклонена.
«По странному стечению обстоятельств все действия приставов „о применении“ к нему (Смирнову — прим. ред.) физической силы зафиксированы на видеозаписи, однако его показаниям о том, что момент примененного насилия не зафиксирован камерой по причине закрытия данного участка дорожным знаком не дано оценки», — зафиксировал судья в постановлении, ссылаясь на слова заявителя.
Но позже он заключил, что «выводы следователя о прекращении уголовного дела, изложенные в обжалуемом постановлении, основаны на материалах проведенного расследования» и «процессуальный порядок следователем был соблюден».
«Вот так у нас все. Считаю, что им лишь бы дело побыстрее закрыть. На мои доводы никто не отреагировал, хотя судья, которая обжаловала обвинение, которые выдвинули мне эти приставы, уже заключала, что они нарушили закон. Но сколько бы мы ни бились, нас никто не слышит…», — сказал дедушка, у которого отобрали внучку.