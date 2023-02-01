Подробности нападения собаки на мальчика. Владелец пса - спортсмен из Тобольска

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Он отказался общаться с журналистами и сообщил, что все показания дал в полиции, а в фитнес клубе уже не работает. Из-за инцидента в подъезде он вынужден был нанять адвоката.
Мальчика покусала собака, когда он был в лифте, всё произошло 18 января. По стечению обстоятельств в подъезде и лифте нового дома нет камер наблюдения.
Ранее «Наш город» отмечал, что собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. стаффордширский терьер накинулся на малыша и вгрызся ему прямо в щёку.