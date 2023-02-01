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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Подробности нападения собаки на мальчика. Владелец пса - спортсмен из Тобольска

1 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI

Спортсмен из Тобольска был владельцем собаки, которая покусала 2-летнего мальчика

«Наш город» узнал некоторые подробности инцидента с покусанным собакой 2-летним мальчиком. Хозяином бойцовской собаки оказался спортсмен из Тобольска и бывший тренер сети фитнес клубов «Атлетик Жим» Вячеслав Черниченко.

Он отказался общаться с журналистами и сообщил, что все показания дал в полиции, а в фитнес клубе уже не работает. Из-за инцидента в подъезде он вынужден был нанять адвоката.

Мальчика покусала собака, когда он был в лифте, всё произошло 18 января. По стечению обстоятельств в подъезде и лифте нового дома нет камер наблюдения.

Ранее «Наш город» отмечал, что собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. стаффордширский терьер накинулся на малыша и вгрызся ему прямо в щёку. 

Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Дела судебные#Погода#Собаки
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