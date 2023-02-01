Подписчики из микрорайона Березняковский засыпали Александра Моора гневными вопросами

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Жители микрорайона Березняковский утверждали, что они устали ждать, когда в этом населённом пункте закончат строительство школы, которую им обещают уже несколько лет подряд.
«А как же обещанное строительство школы в этот же срок и на такое же количество мест в Березняковском, подписано постановление о выделении средств?» — спросила Ирина З.
Затем губернатору поступило много других гневных вопросов на данную тему.
«Это, конечно, замечательно, но почему школу в Березняках уже обещают около 10 лет? И снова в бюджете не запланированы средства на строительство! Сколько еще мы будем ждать и читать отписки!!!!!» — возмутилась другая местная жительница.
Также подписчики в комментариях рассказали, что учебное заведение находится в очереди на строительство с 2018 года, проектная документация была разработана и прошла экспертизу. В настоящее время в посёлке есть только старое здание школы, рассчитанное всего на 127 мест.
«Жители Мелиораторов обратились в 2022 году, и, пожалуйста, получите в 2024 школу. А жители Березняковского обращаются с 2018 как минимум, и опять мы в пролёте, только красивые обещания и постоянные переносы сроков!!!» — написала Ирина Н.
В Главном управлении строительства Тюменской области на все возмущения ответили, что крайний срок введения школы в эксплуатацию в микрорайоне Березняковском — 2025 год.
Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Мелиораторов построят новую школу на 1100 мест.