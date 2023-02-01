Подписчики из микрорайона Березняковский засыпали Александра Моора гневными вопросами

Жители поселка Березняки требуют от губернатора Тюменской области построить школу

Недавно А. Моор сообщил в своих социальных сетях, что в 2024 году запланирована сдача новой школы в поселке Мелиораторов, так как местные жители попросили его об этом в 2022 году. В ответ на такую новость на странице губернатора Вконтакте посыпались претензии от людей из посёлка Березняки.

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