nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Подписчики из микрорайона Березняковский засыпали Александра Моора гневными вопросами

1 февраля 2023, 03:44
Фото: 1MI

Жители поселка Березняки требуют от губернатора Тюменской области построить школу

Недавно А. Моор сообщил в своих социальных сетях, что в 2024 году запланирована сдача новой школы в поселке Мелиораторов, так как местные жители попросили его об этом в 2022 году. В ответ на такую новость на странице губернатора Вконтакте посыпались претензии от людей из посёлка Березняки.

Жители микрорайона Березняковский утверждали, что они устали ждать, когда в этом населённом пункте закончат строительство школы, которую им обещают уже несколько лет подряд.

«А как же обещанное строительство школы в этот же срок и на такое же количество мест в Березняковском, подписано постановление о выделении средств?» — спросила Ирина З.

Затем губернатору поступило много других гневных вопросов на данную тему.

«Это, конечно, замечательно, но почему школу в Березняках уже обещают около 10 лет? И снова в бюджете не запланированы средства на строительство! Сколько еще мы будем ждать и читать отписки!!!!!» — возмутилась другая местная жительница.

Также подписчики в комментариях рассказали, что учебное заведение находится в очереди на строительство с 2018 года, проектная документация была разработана и прошла экспертизу. В настоящее время в посёлке есть только старое здание школы, рассчитанное всего на 127 мест.

«Жители Мелиораторов обратились в 2022 году, и, пожалуйста, получите в 2024 школу. А жители Березняковского обращаются с 2018 как минимум, и опять мы в пролёте, только красивые обещания и постоянные переносы сроков!!!» — написала Ирина Н.

В Главном управлении строительства Тюменской области на все возмущения ответили, что крайний срок введения школы в эксплуатацию в микрорайоне Березняковском — 2025 год.

Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Мелиораторов построят новую школу на 1100 мест.

В тюменском поселке Мелиораторов новую школу построят в 2024 году
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Моор#Александр Моор#Губернатор#Школа#Строительство#Жалобы#Общество#Тюменцы#Деньги
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
31 января 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
31 января 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
30 января 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
31 января 09:49