Охрана в школах, нападение пса на 2-летнего ребенка, выгул больших собак в Тюмени

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
В полиции не подтвердили усиление охраны тюменских школ.
В УМВД России по региону редакции «Нашего города» отказались комментировать ситуацию. 15% тюменских родителей, согласно данным опроса в Telegram «Нашего города», также заметили усиление охраны в школах. Однако большинство подписчиков канала не обнаружило никаких изменений.
В Тюмени детям до 14 лет запретили выгуливать собак крупных пород.
В Тюменской области ввели запреты на выгул собак. Детям до 14-ти лет теперь нельзя гулять с псами крупных пород. Выгул двух больших собак одновременно одним человеком тоже запрещён.
«Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более сантиметров в холке) лицами младше 14 лет», - говорится в постановлении правительства Тюменской области.
Домашние животные высотой выше 20 см в холке во время пути к месту выгула и обратно должны находиться в наморднике и на поводке.
Бойцовская собака напала в лифте на двухлетнего мальчика в Тюмени и выкусила кусок щеки.
«Наш город» узнал, что хозяином бойцовской собаки, которая напала на 2-летнего мальчика, был спортсмен из Тобольска и бывший тренер сети фитнес клубов «Атлетик Жим» Вячеслав Черниченко. Его пёс серьёзно покусал малыша в лифте.
Мужчина отказался общаться с журналистами и сообщил, что все показания дал в полиции, а в фитнес клубе уже не работает. Из-за инцидента в подъезде он вынужден был нанять адвоката.
Всё произошло в Тюмени 18 января. По стечению обстоятельств в подъезде и лифте нового дома нет камер наблюдения.
Ранее «Наш город» отмечал, что собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука.