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Published Сегодня, 20:15

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

Охрана в школах, нападение пса на 2-летнего ребенка, выгул больших собак в Тюмени

1 февраля 2023, 20:15
Фото: 1MI

Нападение пса на 2-летнего ребенка, выгул больших собак в Тюмени, охрана в школах

В городской полиции областной столицы не подтвердили сообщения об усилении охраны в школах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у учебных заведений города стали дежурить сотрудники МВД.

В полиции не подтвердили усиление охраны тюменских школ.

В  УМВД России по региону редакции «Нашего города» отказались комментировать ситуацию. 15% тюменских родителей, согласно данным опроса в Telegram «Нашего города», также заметили усиление охраны в школах. Однако большинство подписчиков канала не обнаружило никаких изменений. 

В Тюмени детям до 14 лет запретили выгуливать собак крупных пород.

В Тюменской области ввели запреты на выгул собак. Детям до 14-ти лет теперь нельзя гулять с псами крупных пород. Выгул двух больших собак одновременно одним человеком тоже запрещён.

«Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более сантиметров в холке) лицами младше 14 лет», - говорится в постановлении правительства Тюменской области.

Домашние животные высотой выше 20 см в холке во время пути к месту выгула и обратно должны находиться в наморднике и на поводке.  

Бойцовская собака напала в лифте на двухлетнего мальчика в Тюмени и выкусила кусок щеки.

«Наш город» узнал, что хозяином бойцовской собаки, которая напала на 2-летнего мальчика, был спортсмен из Тобольска и бывший тренер сети фитнес клубов «Атлетик Жим» Вячеслав Черниченко. Его пёс серьёзно покусал малыша в лифте.

Мужчина отказался общаться с журналистами и сообщил, что все показания дал в полиции, а в фитнес клубе уже не работает. Из-за инцидента в подъезде он вынужден был нанять адвоката.

Всё произошло в Тюмени 18 января. По стечению обстоятельств в подъезде и лифте нового дома нет камер наблюдения.

Ранее «Наш город» отмечал, что собака набросилась на малыша после внезапно раздавшегося громкого звука. 

Подробности нападения собаки на мальчика. Владелец пса - спортсмен из Тобольска
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Дела судебные#Погода в Тюмени#Деньги#Происшествия#Жалобы
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