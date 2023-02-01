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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Новые чартеры из Тюмени на Шри-Ланку будут доступны тюменцам с седьмого февраля

1 февраля 2023, 14:27
Фото: 1MI

Тюменцы смогут улететь на Шри-Ланку с седьмого февраля

Авиакомпания Azur Air сообщила о запуске новых чартеров из Тюмени на Шри-Ланку в Коломбо. По данным блога «Маршруты выгодных путешествий» на платформе Дзен, вылеты будут доступны с седьмого февраля.

Полёты возможны только по турпутёвкам оператора Fun&Sun, слетать в Коломбо на неделю будет стоить от 120 000 рублей (отель 5 звёзд). Билеты в кассах Рощино на прямые вылеты пока недоступны. Похожая ситуация в Самаре и Москве.

Стоит отметить, что «Наш город» сообщал о прямых вылетах на Шри-Ланку с 30 января. Тогда перспективу новых рейсов обсуждали в Ассоциации туроператоров РФ. Ожидалось, что туры в страну начнёт продавать Coral Travel.

Новый рейс из Тюмени на Шри-Ланку появится в январе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Авиарейсы#Рощино#Аэропорт Рощино#Экономика
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