Новые чартеры из Тюмени на Шри-Ланку будут доступны тюменцам с седьмого февраля

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Полёты возможны только по турпутёвкам оператора Fun&Sun, слетать в Коломбо на неделю будет стоить от 120 000 рублей (отель 5 звёзд). Билеты в кассах Рощино на прямые вылеты пока недоступны. Похожая ситуация в Самаре и Москве.
Стоит отметить, что «Наш город» сообщал о прямых вылетах на Шри-Ланку с 30 января. Тогда перспективу новых рейсов обсуждали в Ассоциации туроператоров РФ. Ожидалось, что туры в страну начнёт продавать Coral Travel.