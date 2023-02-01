Новые чартеры из Тюмени на Шри-Ланку будут доступны тюменцам с седьмого февраля

Полёты возможны только по турпутёвкам оператора Fun&Sun, слетать в Коломбо на неделю будет стоить от 120 000 рублей (отель 5 звёзд). Билеты в кассах Рощино на прямые вылеты пока недоступны. Похожая ситуация в Самаре и Москве.