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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

На Объездной дороге Тюмени у Лесобазы возникла большая пробка в 5 километров. Фото

1 февраля 2023, 13:15
Фото: 2ГИС

Крупная пробка возникла на Объездной дороге Тюмени у Лесобазы из-за ДТП

В восточной части Объездной дороги Тюмени наблюдается крупная пробка в 5 километров. По данным 2ГИС, здесь произошла авария, скорость транспорта снизилась до 5 км/ч.

В час пик в городе отмечаются пробки в 8 баллов.

Пользователи сервиса 2ГИС рекомендуют объезжать затор около Лесобазы на Объездной дороге. Машины встали при выезде из города.

Стоит отметить, что в вечерний час пик в Тюмени произошло 8 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 1 февраля водитель «Пежо» устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что 27-летний тюменец был пьян, его уже задерживали в нетрезвом виде за рулём.

Погоня: В Тюмени пьяный водитель «Пежо» пытался уйти от ГИБДД на улице Дружбы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода
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