На Объездной дороге Тюмени возникла большая пробка из-за ДТП. Фото

Posted 1 февраля 2023, 13:15
Published 1 февраля 2023, 13:15
Modified 2 февраля 2023, 04:20
Updated 2 февраля 2023, 04:20
В час пик в городе отмечаются пробки в 8 баллов.
Пользователи сервиса 2ГИС рекомендуют объезжать затор около Лесобазы на Объездной дороге. Машины встали при выезде из города.
Стоит отметить, что в вечерний час пик в Тюмени произошло 8 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 1 февраля водитель «Пежо» устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что 27-летний тюменец был пьян, его уже задерживали в нетрезвом виде за рулём.