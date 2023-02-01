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Posted 1 февраля 2023, 13:15

Published 1 февраля 2023, 13:15

Modified 2 февраля 2023, 04:20

Updated 2 февраля 2023, 04:20

На Объездной дороге Тюмени возникла большая пробка из-за ДТП. Фото

1 февраля 2023, 13:15

Крупная пробка возникла на Объездной дороге Тюмени из-за ДТП

В восточной части Объездной дороги Тюмени наблюдается крупная пробка в 5 километров. По данным 2ГИС, здесь произошла авария, скорость транспорта снизилась до 5 км/ч.

В час пик в городе отмечаются пробки в 8 баллов.

Пользователи сервиса 2ГИС рекомендуют объезжать затор около Лесобазы на Объездной дороге. Машины встали при выезде из города.

Стоит отметить, что в вечерний час пик в Тюмени произошло 8 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 1 февраля водитель «Пежо» устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что 27-летний тюменец был пьян, его уже задерживали в нетрезвом виде за рулём.

Погоня: В Тюмени пьяный водитель «Пежо» пытался уйти от ГИБДД на улице Дружбы
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#Общество#Происшествия#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах
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