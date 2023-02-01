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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

«Мы не пугаем, предупреждаем»: пассажиров маршрутки напугала безграмотность водителя

1 февраля 2023, 02:54
Фото: 1MI

Тюменцы заметили две орфографические ошибки в предупреждении на двери маршрутки

«Не прислоняйтесь к двери, возможно ОТКРОИТЬСЯ» — это предупреждение на стекле маршрутки № 79 позабавило пассажиров. Пост был опубликован в паблике «ЧС Тюмень».
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В комментариях местные жители тоже посмеялись над допущенными ошибками, некоторые были возмущены.

«Всё чаще вижу ошибки жертв ЕГЭ. Даже собираю коллекцию», — ответил один из подписчиков.

Впрочем, кого-то смутил не только тот факт, что водитель не знает про правописание -тся и -ться, а также гласных Е и И в глаголах.

«А мне интересно: никого не удивляет, что в автобусах двери открываются вовнутрь? Ошибки нет?» — поинтересовалась одна из местных жительниц.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жаловались на грязные сидения в автобусах и маршрутках.

В тюменских автобусах грязные сиденья из-за пакетов и сумок
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Фото: Telegram @tyumen1
#Елена Чебоксарова#Маршрутка#Водитель#Ошибка#Орфография#Пассажиры#Жалоба#Тюменцы
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