«Мы не пугаем, предупреждаем»: пассажиров маршрутки напугала безграмотность водителя

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
В комментариях местные жители тоже посмеялись над допущенными ошибками, некоторые были возмущены.
«Всё чаще вижу ошибки жертв ЕГЭ. Даже собираю коллекцию», — ответил один из подписчиков.
Впрочем, кого-то смутил не только тот факт, что водитель не знает про правописание -тся и -ться, а также гласных Е и И в глаголах.
«А мне интересно: никого не удивляет, что в автобусах двери открываются вовнутрь? Ошибки нет?» — поинтересовалась одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жаловались на грязные сидения в автобусах и маршрутках.