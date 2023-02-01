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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Глава Якутии Николаев рассказал о «развороте» региона на Восток

Сегодня, 12:12
Глава Якутия Айсен Николаев рассказал, что республика в целом выдержала санкционное давление, выбрав в партнеры участников рынков АТР, где востребованы природные ресурсы РФ.

Глава Якутия Айсен Николаев рассказал, что республика в целом выдержала санкционное давление, выбрав в партнеры участников рынков АТР, где востребованы природные ресурсы РФ.

По словам Николаева, региону все еще нужна импортная авиатехника, хотя в скором времени в ДФО планируют начать производство российского самолета «Байкал», передают “Известия”.

Также в Якутии продолжается возведение самого крупного объекта алмазной промышленности в мире — рудника «Мир-глубокий». Его строительство должны завершить в текущем году, а запустить с 2024 года.

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