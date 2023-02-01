Глава Якутии Николаев рассказал о «развороте» региона на Восток

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Глава Якутия Айсен Николаев рассказал, что республика в целом выдержала санкционное давление, выбрав в партнеры участников рынков АТР, где востребованы природные ресурсы РФ.
По словам Николаева, региону все еще нужна импортная авиатехника, хотя в скором времени в ДФО планируют начать производство российского самолета «Байкал», передают “Известия”.
Также в Якутии продолжается возведение самого крупного объекта алмазной промышленности в мире — рудника «Мир-глубокий». Его строительство должны завершить в текущем году, а запустить с 2024 года.