Двух тюменских браконьеров будут судить за вылов одного сибирского осетра

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Злоумышленников задержали на месте преступления.
«Следствием установлено, что обвиняемые 23.08.2022 на 658 км реки Иртыш г. Тобольска при помощи плавной рыболовной сети осуществили незаконную добычу водных биоресурсов – одной особи рыбы вида сибирский осетр, который занесен в Красную книгу», - сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Ущерб от действий браконьеров оценивается в 481 000 рублей, он возмещён в полном объёме.
Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Тюменской области берёт на контроль расследование нападения собаки на 2-летнего ребёнка.