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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Двух тюменских браконьеров будут судить за вылов одного сибирского осетра

1 февраля 2023, 11:22
Фото: 1MI

В Тюменской области браконьеры выловили сибирского осетра. Ущерб - 500 тысяч рублей

Два браконьера предстанут перед тюменским судом, сообщает Центральное МСУТ СКР. Они обвиняются в вылове рыбы, занесённой в Красную книгу. Всё произошло в августе 2022 года.

Злоумышленников задержали на месте преступления.

«Следствием установлено, что обвиняемые 23.08.2022 на 658 км реки Иртыш г. Тобольска при помощи плавной рыболовной сети осуществили незаконную добычу водных биоресурсов – одной особи рыбы вида сибирский осетр, который занесен в Красную книгу», - сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Ущерб от действий браконьеров оценивается в 481 000 рублей, он возмещён в полном объёме.

Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Тюменской области берёт на контроль расследование нападения собаки на 2-летнего ребёнка.

Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Дела судебные#Жалобы#Дороги#Погода#Работа
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