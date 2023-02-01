Двух тюменских браконьеров будут судить за вылов одного сибирского осетра

В Тюменской области браконьеры выловили сибирского осетра. Ущерб - 500 тысяч рублей

Два браконьера предстанут перед тюменским судом, сообщает Центральное МСУТ СКР. Они обвиняются в вылове рыбы, занесённой в Красную книгу. Всё произошло в августе 2022 года.