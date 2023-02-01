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Posted Сегодня, 01:57

Published Сегодня, 01:57

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

До 8 февраля тюменцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ

1 февраля 2023, 01:57
Фото: 1MI

Жители Тюмени смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

1, 3, 6 и 8 февраля тюменцы смогут провериться на ВИЧ возле торговых центров в разных точках города, сообщили в пресс-службе Центра профилактики и борьбы со СПИД.

1 февраля проверить свое здоровье можно будет возле ТРЦ «Премьер», 3 февраля — у ТРЦ «Ватутинский», 6 февраля — возле Газовиков, 23а, 8 февраля — рядом с ТРЦ «Фаворит». Около торговых цетров «Премьер» и «Ватутинский» мобильная лаборатория будет находиться с 12.00 до 15.00, в остальных точках — с 12.30 до 15.30.

Специалисты центра пообещали, что обследование будет анонимным и бесплатным, документы брать с собой также не потребуется. Каждый тюменец, сдавший кровь, получит результат в течение 5 минут.

Ранее «Наш город» писал, что проверяться на ВИЧ нужно через три месяца, полгода или год, так как выявить заболевание сразу после заражения невозможно.

Тюменские врачи рассказали подробнее, можно ли выявить ВИЧ сразу после заражения
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#Елена Чебоксарова#Пациенты#ВИЧ#Больные#Проверка#Бесплатное мероприятие
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