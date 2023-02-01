До 8 февраля тюменцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ

1 февраля проверить свое здоровье можно будет возле ТРЦ «Премьер», 3 февраля — у ТРЦ «Ватутинский», 6 февраля — возле Газовиков, 23а, 8 февраля — рядом с ТРЦ «Фаворит». Около торговых цетров «Премьер» и «Ватутинский» мобильная лаборатория будет находиться с 12.00 до 15.00, в остальных точках — с 12.30 до 15.30.