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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Детям до 14 лет запретили выгуливать больших собак на улицах в Тюмени

1 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI

В Тюмени детям до 14 лет запретили выгуливать крупных собак

В Тюменской области власти ввели определённые запреты на выгул собак. Детям до 14-ти лет запретили гулять с псами крупных пород. Выгул двух больших собак одновременно одним человеком тоже запрещён.
«Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более сантиметров в холке) лицами младше 14 лет», - говорится в постановлении правительства Тюменской области.

Более того, собаки выше 20 см в холке во время пути к месту выгула и обратно должны находиться в наморднике и на поводке.

Ранее «Наш город» сообщал, что стаффордширский терьер в одном из домов на улице Новотарманской набросился на 2-летнего ребенка. Это произошло в лифте.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Тюменцы#Дела судебные#Собаки#Бродячие собаки#Дороги
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