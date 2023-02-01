Детям до 14 лет запретили выгуливать больших собак на улицах в Тюмени

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
«Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более сантиметров в холке) лицами младше 14 лет», - говорится в постановлении правительства Тюменской области.
Более того, собаки выше 20 см в холке во время пути к месту выгула и обратно должны находиться в наморднике и на поводке.
Ранее «Наш город» сообщал, что стаффордширский терьер в одном из домов на улице Новотарманской набросился на 2-летнего ребенка. Это произошло в лифте.