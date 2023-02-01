Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео

Депутат Госдумы попросил губернатора Тюменской области обеспечить мобилизованных

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области. Он попросил предоставить дополнительное обеспечение мобилизованным жителям региона, которые находятся в зоне СВО, сообщается на его странице в ВК 30 января.