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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео

1 февраля 2023, 12:24
Фото: Скрин видео депутата Кузнецова

Депутат Госдумы попросил губернатора Тюменской области обеспечить мобилизованных

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области. Он попросил предоставить дополнительное обеспечение мобилизованным жителям региона, которые находятся в зоне СВО, сообщается на его странице в ВК 30 января.

Кузнецов опубликовал видео и направил запрос.

«Вы, пожалуйста, своих бойцов, своих земляков обеспечьте. Мы по списку отправим вам депутатский запрос по обращению избирателей в военной форме. Пожалуйста, сделайте максимум из того, что вы можете. У вас же там нефть, богатства разные. Надо обязательно поделиться с бойцами», — отметил Дмитрий Кузнецов на своей странице в ВК.

Со своей стороны депутат отчитался о предоставлении тюменцам шлемов и элементов экипировки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе начнут выпускать штурмовые крюки и карабины.

В Тюмени начнут выпускать штурмовое оборудование для СВО
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Военные
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