Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Кузнецов опубликовал видео и направил запрос.
«Вы, пожалуйста, своих бойцов, своих земляков обеспечьте. Мы по списку отправим вам депутатский запрос по обращению избирателей в военной форме. Пожалуйста, сделайте максимум из того, что вы можете. У вас же там нефть, богатства разные. Надо обязательно поделиться с бойцами», — отметил Дмитрий Кузнецов на своей странице в ВК.
Со своей стороны депутат отчитался о предоставлении тюменцам шлемов и элементов экипировки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе начнут выпускать штурмовые крюки и карабины.