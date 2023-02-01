Депутат Госдумы от Тюменской области сообщил о решении вопросов с выплатами военным

Вопросы с выплатами тюменским военным решены

Депутат Госдумы РФ Иван Квитка сообщил 1 февраля, что встретился с жёнами мобилизованных граждан. По данным его телеграм-канала, люди приходят с бытовыми и юридическими вопросами.