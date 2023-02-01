Депутат Госдумы от Тюменской области сообщил о решении вопросов с выплатами военным

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
«На депутатские запросы, которые я ранее направлял в Военную прокуратуру Центрального военного округа, ответы получены. Каждую ситуацию, связанную с некорректным начислением выплат военнослужащим, детально проработали. Все начисления произведены», - отметил депутат Госдумы Иван Квитка.
В ряде случаев имели место ошибки при оформлении документов, вынесено прокурорское представление должностным лицам воинской части.
Ранее «Наш город» отметил, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области и попросил предоставить дополнительное обеспечение мобилизованным.