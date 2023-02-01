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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Депутат Госдумы от Тюменской области сообщил о решении вопросов с выплатами военным

1 февраля 2023, 17:13
Фото: тг канала Иван Квитка

Вопросы с выплатами тюменским военным решены

Депутат Госдумы РФ Иван Квитка сообщил 1 февраля, что встретился с жёнами мобилизованных граждан. По данным его телеграм-канала, люди приходят с бытовыми и юридическими вопросами.
«На депутатские запросы, которые я ранее направлял в Военную прокуратуру Центрального военного округа, ответы получены. Каждую ситуацию, связанную с некорректным начислением выплат военнослужащим, детально проработали. Все начисления произведены», - отметил депутат Госдумы Иван Квитка.

В ряде случаев имели место ошибки при оформлении документов, вынесено прокурорское представление должностным лицам воинской части.

Ранее «Наш город» отметил, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области и попросил предоставить дополнительное обеспечение мобилизованным.

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