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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Жители Тюмени не увидят комету, которая пролетала мимо Земли 50 тысяч лет назад

31 января 2023, 11:48
Фото: Старая Башня

Тюменцы не увидят комету, которая пролетала 50 тысяч лет назад

Тюменцы скорее всего не смогут увидеть широко разрекламированную комету C/2022 E3 (ZTF) 1 февраля ночью. По данным паблика «Старая Башня», жители областной столицы смогут рассмотреть космическое явление только при наличии подзорной трубы.
«Многие СМИ писали, что в этот день (вернее ночь) комету можно будет увидеть невооруженным взглядом. Это очень спорное утверждение. Она уже достигла предсказанной яркости на уровне 5 звездной величины - это примерно в 2,5 раза слабее Полярной звезды», - сообщается в паблике «Старая Башня».

Более того, по данным Гисметео весь день в Тюмени будет пасмурная погода.

Ранее «Наш город» сообщал, что над городом 1 февраля пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад.

Над Тюменью пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад
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