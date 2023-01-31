Жители Тюмени не увидят комету, которая пролетала мимо Земли 50 тысяч лет назад

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«Многие СМИ писали, что в этот день (вернее ночь) комету можно будет увидеть невооруженным взглядом. Это очень спорное утверждение. Она уже достигла предсказанной яркости на уровне 5 звездной величины - это примерно в 2,5 раза слабее Полярной звезды», - сообщается в паблике «Старая Башня».
Более того, по данным Гисметео весь день в Тюмени будет пасмурная погода.
Ранее «Наш город» сообщал, что над городом 1 февраля пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад.