Житель Тюменской области зарезал двух знакомых

В ходе оперативно-розыскных действий убийца был задержан. Им оказался знакомый погибших — мужчина 1972 года рождения. По его словам, в день ЧП он поссорился с приятелями в ходе застолья. Словесная ругань переросла в поножовщину — сначала он нанес мужчине смертельную резаную рану шеи, а после пошел в комнату, где находилась женщина, ударил ее не менее двух раз ножом в область шеи.