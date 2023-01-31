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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Житель Тюменской области зарезал двух знакомых

31 января 2023, 06:09
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Житель Тюменской области зарезал двух человек

Жителя Упоровского района будут судить двойное убийство своих знакомых. Трагедия произошла в июле 2022 года.
Сюжет
Суд

В одной из квартир жилого дома в поселке Механизаторов местными жителями были найдены тела женщины 1963 года рождения и мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи.

В ходе оперативно-розыскных действий убийца был задержан. Им оказался знакомый погибших — мужчина 1972 года рождения. По его словам, в день ЧП он поссорился с приятелями в ходе застолья. Словесная ругань переросла в поножовщину — сначала он нанес мужчине смертельную резаную рану шеи, а после пошел в комнату, где находилась женщина, ударил ее не менее двух раз ножом в область шеи.

В настоящее время обвиняемый в двойном убийстве находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени ждет суд за убийство своей подруги. Конфликт между приятелями произошел в ходе совместного застолья.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Суд#Тюмень#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Наказание#Тюменская область
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