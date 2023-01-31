Житель Тюменской области зарезал двух знакомых

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В одной из квартир жилого дома в поселке Механизаторов местными жителями были найдены тела женщины 1963 года рождения и мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи.
В ходе оперативно-розыскных действий убийца был задержан. Им оказался знакомый погибших — мужчина 1972 года рождения. По его словам, в день ЧП он поссорился с приятелями в ходе застолья. Словесная ругань переросла в поножовщину — сначала он нанес мужчине смертельную резаную рану шеи, а после пошел в комнату, где находилась женщина, ударил ее не менее двух раз ножом в область шеи.
В настоящее время обвиняемый в двойном убийстве находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени ждет суд за убийство своей подруги. Конфликт между приятелями произошел в ходе совместного застолья.