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Updated Сегодня, 12:48

Вакансия: Замдиректору департамента экономики Тюменской области предлагают 76 тысяч

31 января 2023, 12:48
Фото: 1MI

В правительстве Тюменской области открыли вакансию замдиректора департамента

На сайте «Работа в России» появилась вакансия заместителя директора департамента экономики Тюменской области. От специалиста требуется высшее образование и опыт работы на госслужбе от 2 лет.

Соискателю предлагают зарплату от 76 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено 30 января.

«Квалификация: Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (данное требование  не применяется к гражданам, получившим высшее профессиональное образование до 29.08.1996)», - отмечается в вакансии.

На данный момент департамент экономики Тюменской области возглавляет Максим Скворцов. До января этого года его заместителем была Татьяна Южакова.

26 января «Наш город» сообщал, что в аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит. Здесь нужны 14 сотрудников.

В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит
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