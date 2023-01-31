Вакансия: Замдиректору департамента экономики Тюменской области предлагают 76 тысяч

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Соискателю предлагают зарплату от 76 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено 30 января.
«Квалификация: Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (данное требование не применяется к гражданам, получившим высшее профессиональное образование до 29.08.1996)», - отмечается в вакансии.
На данный момент департамент экономики Тюменской области возглавляет Максим Скворцов. До января этого года его заместителем была Татьяна Южакова.
26 января «Наш город» сообщал, что в аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит. Здесь нужны 14 сотрудников.