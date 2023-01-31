В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме

Каждый дом в жилом комплексе «Домашний» — уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление, что вы гуляете по целому городу. На самом деле проект так и спроектирован. В ЖК «Домашний» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все 24 дома микрорайона. Будут детские площадки, плей-хабы, общественные огороды, зоны для занятия спортов, уголки для тихого отдыха. На первых этажах домов откроются магазины, салоны, аптеки, кофейни, булочные, торговые галереи. В центре микрорайона будет построен фитнес-центр.