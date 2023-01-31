В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Дом под названием «Туристический» притягивает взгляд необычной архитектурой. На контрастных объемных торцах хаотично расположены холодные лоджии. Как их использовать — решать будущим новоселам: не покидая квартиру, выйти на свежий воздух или обустроить систему для хранения туристического или спортивного снаряжения. Балкон или лоджие спроектированы почти в половине квартир.
В «Туристическом» планировки начинаются от студий в 23,5 кв. м. Самые большие квартиры — четырехкомнатные под 90 кв. м. В них есть отдельные гардеробные, мастер-спальни, балкон, лоджия с панорамным остеклением и просторная кухня-гостиная.
Каждая квартира оснащена базовым пакетом «умного дома». Жильцы могут дистанционного контролировать выключение электричества, перекрытие воды и доступ в дом. При желании новоселы могут расширить смарт-функции квартиры, докупив их у застройщика или самостоятельно. При этом штробить стены и прокладывать дополнительные кабели не придется — девелопер уже все предусмотрел.
Как и в других проектах «Страны Девелопмент» клиенты могут оформить опции «Ремонт», «Кухня» и «Меблировка от застройщика». На выбор три цветовых решения: темный, светлый и натуральный. По подсчетам аналитиков: оформление таких опций у девелопера позволяет сэкономить до 35% средств.
Каждый дом в жилом комплексе «Домашний» — уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление, что вы гуляете по целому городу. На самом деле проект так и спроектирован. В ЖК «Домашний» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все 24 дома микрорайона. Будут детские площадки, плей-хабы, общественные огороды, зоны для занятия спортов, уголки для тихого отдыха. На первых этажах домов откроются магазины, салоны, аптеки, кофейни, булочные, торговые галереи. В центре микрорайона будет построен фитнес-центр.
Узнать подробнее о проекте, планировках и ценах, посмотреть ход строительства и локацию можно на сайте застройщика tmn.strana.com.
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