В январе два россиянина выиграли рекордные суммы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Подобное событие среди гослотерей, розыгрыши которых транслируются на общероссийском телевидении, было зафиксировано впервые с 2017 года.
Данные обнародовала пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей, учрежденных Министерством финансов России), пишет newsnn.ru.
1 января во время трансляции новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» на Первом канале телезрители стали свидетелями того, как житель Подмосковья выиграл 100 млн рублей. А уже 29 января, при розыгрыше 18-го тиража, обладателем суперприза стал петербуржец.
С октября минувшего года в лотерее «Мечталлион» было разыграно в общей сложности 1,5 млрд рублей. В результате тиражей миллионерами стали 374 жителя страны из разных субъектов Российской Федерации.
По мнению экспертов, такая статистика выигрышей является доказательством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только в новогоднем тираже «Мечталлиона» 270 россиян получили выигрыши по миллиону рублей, что превзошло почти втрое предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве призеров. Во время проведения 18-го тиража суперприз разыграли уже на 33-м ходу — на ход раньше, чем предварительно озвученное ограничение по числу ходов на эту категорию.
Гослотереи в Российской Федерации учреждены для финансирования событий и объектов, значимых в социальном плане, — таких как мероприятия в сфере физкультуры и спорта, система подготовки спортивного резерва и спорт высших достижений. Розыгрыши бренда «Национальная Лотерея» проводятся для поддержки развития бокса. За телетрансляцией тиражей «Мечталлиона» можно наблюдать еженедельно по воскресеньям.
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