В январе два россиянина выиграли рекордные суммы

По мнению экспертов, такая статистика выигрышей является доказательством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только в новогоднем тираже «Мечталлиона» 270 россиян получили выигрыши по миллиону рублей, что превзошло почти втрое предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве призеров. Во время проведения 18-го тиража суперприз разыграли уже на 33-м ходу — на ход раньше, чем предварительно озвученное ограничение по числу ходов на эту категорию.