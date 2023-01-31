nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В январе два россиянина выиграли рекордные суммы

31 января 2023, 10:25
Фото: фрагмент видео
Только за первый месяц текущего года участники лотереи «Мечталлион» дважды выиграли суперпризы по 100 миллионов рублей.

 Подобное событие среди гослотерей, розыгрыши которых транслируются на общероссийском телевидении, было зафиксировано впервые с 2017 года.

Данные обнародовала пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей, учрежденных Министерством финансов России), пишет newsnn.ru.

1 января во время трансляции новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» на Первом канале телезрители стали свидетелями того, как житель Подмосковья выиграл 100 млн рублей. А уже 29 января, при розыгрыше 18-го тиража, обладателем суперприза стал петербуржец.

С октября минувшего года в лотерее «Мечталлион» было разыграно в общей сложности 1,5 млрд рублей. В результате тиражей миллионерами стали 374 жителя страны из разных субъектов Российской Федерации.

По мнению экспертов, такая статистика выигрышей является доказательством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только в новогоднем тираже «Мечталлиона» 270 россиян получили выигрыши по миллиону рублей, что превзошло почти втрое предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве призеров. Во время проведения 18-го тиража суперприз разыграли уже на 33-м ходу — на ход раньше, чем предварительно озвученное ограничение по числу ходов на эту категорию.

Гослотереи в Российской Федерации учреждены для финансирования событий и объектов, значимых в социальном плане, — таких как мероприятия в сфере физкультуры и спорта, система подготовки спортивного резерва и спорт высших достижений. Розыгрыши бренда «Национальная Лотерея» проводятся для поддержки развития бокса. За телетрансляцией тиражей «Мечталлиона» можно наблюдать еженедельно по воскресеньям.

.

 

Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
Сегодня, 08:49
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
Сегодня, 09:49