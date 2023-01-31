«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения

Среди смягчающий обстоятельств она также назвала наличие у Шадрина малолетнего ребенка, факт того, что ранее он не был судим и многократно был представлен к наградам. Но не смотря на это, тяжесть преступления, по мнению прокурора, в совокупности с нарушением присяги человека, который должен быть служителем закона, говорит о необходимости наказать его максимально строго.