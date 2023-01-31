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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения

31 января 2023, 08:49
Фото: nashgorod.ru
Павел Шадрин в зале заседаний Ленинского районного суда

Прокурор запросил 9,5 года колонии следователю из Тюмени, сбившему насмерть 2 рабочих

Сегодня в Ленинском районном суде прокурор и адвокат представили суду свои доводы по делу Павла Шадрина. Прокурор настаивала на реальном сроке в 9 лет и лишении подсудимого звания майора юстиции. Адвокат же просила учесть признание Шадриным вины и смягчить наказание.
Сюжет
Суд

«Назначить максимальное наказание»

Прокурор напомнила, что в ноябре 2021 года на путепроводе улицы Федюнинского, 34-летний следователь сбил на своей машине двух дорожных рабочих — Колчанова и Морозова, проводивших чистку отбойников. Пострадавшие скончались на месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, Колчанову и Морозову были нанесены тупые сочетанные травмы туловища, головы и конечностей, от которых они скончались на месте происшествия», — рассказала прокурор.

Она также сказала, что подсудимый признал вину в совершении преступления, он подтвердил, что сел за руль пьяным, после чего по его вине произошло смертельное ДТП.

«Я прошу суд учесть характер и степень опасности данного преступления, обстоятельства его совершения и данные о личности виновного. Совершенное Шадриным деяние свидетельствует о его осознанном, вопреки профессиональному долгу, принятой присяги, формировании негативного отношения к органом следствия и институтам государственной власти в целом и подрывает уважение к закону и необходимостью его безусловного соблюдения», — говорила государственный обвинитель.

Среди смягчающий обстоятельств она также назвала наличие у Шадрина малолетнего ребенка, факт того, что ранее он не был судим и многократно был представлен к наградам. Но не смотря на это, тяжесть преступления, по мнению прокурора, в совокупности с нарушением присяги человека, который должен быть служителем закона, говорит о необходимости наказать его максимально строго.

«Полагаю необходимым назначит наказание в максимальном размере, предусмотренным санкцией статьи. Предлагаю признать Павла Шадрина виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — завершила выступление прокурор.
Государственный обвинитель по делу Павла Шадрина
Фото: nashgorod.ru

«Он такой же человек, он может совершить ошибку»

Оксана Вершинина, выступая в прениях, указала на ошибки, которые были допущены в ходе следствия.

«Он допустил наезд на двух мужчин, которые появились перед его автомобилем неожиданно. Вместе с тем полагаю, что обвинение Шадрину предъявлено с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, что исключает судом возможность вынесения законного и обоснованного решения», — заявила Вершинина.

Адвокат также сослалась на расследование трудовой инспекции, которое выявило, что оба дорожных рабочих не заключали трудовой договор с ДРСУ-2, а значит и не имели права выполнять работы. В связи с этим, по версии Вершининой, погибших следует считать пешеходами, которые выбежали на дорогу в неположенном месте.

Также в ходе своего выступления она обратилась к СМИ. Адвокат была недовольна тем, что ранее они публиковали информацию о том, что ее подзащитный не признает вину, тогда как он, по словам Вершининой, сознался в содеянном сразу, в частности и перед судом.

«Я понимаю, что мой подзащитный являлся сотрудником правоохранительных органов, вместе с тем он такой же человек, как все. Уголовный закон у нас для всех един. Каждый может оступиться, он раскаялся в содеянном», — закончила выступление защитник подсудимого.
Оксана Вершинина, адвокат Павла Шадрина
Фото: nashgorod.ru

«Не проходит и дня, чтобы я не сожалел об этом…»

Судья в ходе сегодняшнего заседания также предоставил Павлу Шадрину последнее слово.

«Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о совершенном преступлении. Погибших уже не вернуть. Словами здесь уже не поможешь. Но я хочу, чтобы вы поверили, что я раскаялся. Каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Добавить мне нечего», — сказал Павел Шадрин.

После этого судья удалился в совещательную комнату и уведомил присутствующих о том, что приговор он вынесет 2 февраля 2023 года в 11:00.

Фото: nashgorod.ru
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