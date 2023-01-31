nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюменской области в этом году запустят несколько крупных инвестпроектов

31 января 2023, 04:18
Фото: 1MI

В Тюменской области в 2023 году запустят несколько крупных инвестпроектов

Ряд крупнейших инвестиционных проектов реализуют на территории Тюменской области в 2023 году. По данным Инвестиционного агентства, в этом году в регионе будет открыт исследовательский центр «Геосфера».
Сюжет
Тюмень

Проект реализует «Газпромнефть-Развитие» по заказу «Газпромнефть НТЦ». Строительство исследовательского центра началось в 2021 году. В 2023 году его планируют завершить. Продолжится строительство лабораторно-исследовательского центра «Новатэк НТЦ». Компания ведет приступила к реализации второго этапа инвестиционного проекта — возведению административно — офисного здания, где будут располагаться Центры сопровождения бурения, обработки данных и учебный.

В мае прошлого года была открыта первая очередь лабораторно-исследовательского центра «Новатэк НТЦ». Центр, общей площадью 13 000 кв метров, включает лаборатории по керну, флюидам, буровым и тампонажным растворам, проппантам и жидкостям ГРП, коррозионной устойчивости, мерзлым грунтам и экологии.

В результате реализации инвестиционного проекта уже создано 200 рабочих мест.

В 2023 году в тюменском регионе завершат работы по возведению тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, будет запущен инвестиционного проекта по строительству завода «Аминосиб» по глубокой переработке гороха в Ишимском районе, открыт племенной репродуктор индейки на 12 миллионов яиц ГК «Дамате» и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на поддержку местных предпринимателей направят около 600 миллионов рублей.

Более 590 млн рублей выделено на поддержку тюменской промышленности
Узнать подробнее
#Инвестиционное агентство Тюменской области#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Инвестиции#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Вчера, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06