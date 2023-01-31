В Тюменской области в этом году запустят несколько крупных инвестпроектов

В 2023 году в тюменском регионе завершат работы по возведению тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, будет запущен инвестиционного проекта по строительству завода «Аминосиб» по глубокой переработке гороха в Ишимском районе, открыт племенной репродуктор индейки на 12 миллионов яиц ГК «Дамате» и т. д.