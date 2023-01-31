В Тюменской области в этом году запустят несколько крупных инвестпроектов

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Проект реализует «Газпромнефть-Развитие» по заказу «Газпромнефть НТЦ». Строительство исследовательского центра началось в 2021 году. В 2023 году его планируют завершить. Продолжится строительство лабораторно-исследовательского центра «Новатэк НТЦ». Компания ведет приступила к реализации второго этапа инвестиционного проекта — возведению административно — офисного здания, где будут располагаться Центры сопровождения бурения, обработки данных и учебный.
В мае прошлого года была открыта первая очередь лабораторно-исследовательского центра «Новатэк НТЦ». Центр, общей площадью 13 000 кв метров, включает лаборатории по керну, флюидам, буровым и тампонажным растворам, проппантам и жидкостям ГРП, коррозионной устойчивости, мерзлым грунтам и экологии.
В результате реализации инвестиционного проекта уже создано 200 рабочих мест.
В 2023 году в тюменском регионе завершат работы по возведению тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, будет запущен инвестиционного проекта по строительству завода «Аминосиб» по глубокой переработке гороха в Ишимском районе, открыт племенной репродуктор индейки на 12 миллионов яиц ГК «Дамате» и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на поддержку местных предпринимателей направят около 600 миллионов рублей.