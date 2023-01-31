В Тюменской области на пять дней ограничили движение транспорта

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Причиной ограничения движения стали потепление и вода, уровень которой поднялся, в результате чего она вышла на проезжую часть автозимника в районе переправы через реку Лайма.
В настоящее время проходят восстановительные работы. Объезд можно совершить по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и через Тавду. На съезде автотрассы Тюмень — Нижняя Тавда скоро появятся соответствующие дорожные знаки.
Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей помнить о введенных ограничениях и соблюдать ПДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ленинского округа обращались к тюменским властям с просьбой ограничить движение по улице Алексея Маресьева.