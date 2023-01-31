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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Тюменской области на пять дней ограничили движение транспорта

31 января 2023, 14:51
Фото: 1MI

В Тюменской области ограничили движение по автозимнику Нижняя Тавда — Междуреченский

В период с 31 января по 4 февраля приостановлено движение транспортных средств по автозимнику Нижняя Тавда — Междуреченский, сообщают в пресс-службе областного ГИБДД.

Причиной ограничения движения стали потепление и вода, уровень которой поднялся, в результате чего она вышла на проезжую часть автозимника в районе переправы через реку Лайма.

В настоящее время проходят восстановительные работы. Объезд можно совершить по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и через Тавду. На съезде автотрассы Тюмень — Нижняя Тавда скоро появятся соответствующие дорожные знаки.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей помнить о введенных ограничениях и соблюдать ПДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ленинского округа обращались к тюменским властям с просьбой ограничить движение по улице Алексея Маресьева.

Тюменцы просят власти ограничить движение в Ленинском округе
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#Елена Чебоксарова#Движение#Дорожное движение#Ограничения#ГИБДД#ПДД#Дорога#Автомобилисты
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