В Тюменской области на 30% снижена нагрузка на застройщиков

Внеплановые проверки сейчас больше несут профилактическую работу. Инспекторы Госстройнадзора на стройплощадках рассказывают о новых правилах работы и напоминают о правилах безопасности. Такие визиты чаще всего проходят без вынесения предписаний. Тем не менее, если будет выявлено какое-то серьезное нарушение — то будет организована внеочередная проверка.