В Тюменской области на 30% снижена нагрузка на застройщиков

Posted 31 января 05:19
Published 31 января 05:19
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По поручению президента России в начале марта 2022 года был введён мораторий на проверки бизнеса. Исключение составили только виды проверок, к которым относится контроль опасных производственных объектов, таких как строительные площадки, но и их проводят строго в соответствии с принятыми графиками.
Мы составляем программу проверок. С этим документом обязательно знакомится сам застройщик. Таким образом, объект остаётся под надзором и застройщик знает, когда будет очередная проверка», — пояснил начальник управления Евгений Фомин.
Внеплановые проверки сейчас больше несут профилактическую работу. Инспекторы Госстройнадзора на стройплощадках рассказывают о новых правилах работы и напоминают о правилах безопасности. Такие визиты чаще всего проходят без вынесения предписаний. Тем не менее, если будет выявлено какое-то серьезное нарушение — то будет организована внеочередная проверка.
«Строительство — это базовая отрасль региона. Нам важно, чтобы компании, которые в ней работают, чувствовали себя комфортно. При этом оставлять без надзора стройку нельзя. Объекты должны оставаться безопасными для жителей и в процессе строительства и после ввода в эксплуатацию. Предложенная схема работы всех устраивает. Подавляющее число проверок — 1034 в прошлом году проведены в рамках программных мероприятий», — отметил начальник ГУС Павел Перевалов.
В ведомстве напомнили, по состоянию на конец января 2023 года в Тюменской области работают 109 застройщиков. На этапе строительства сейчас находится свыше 3,3 миллионов квадратных метров жилья.