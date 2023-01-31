В Тюмени в среду ожидается потепление

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Высота снежного покрова около 34 сантиметров.
В Ишиме 1 февраля синоптики ожидают до – 13 градусов, ночью возможно похолодание до – 18.
До конца недели в Тюмени ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём около – 9 градусов. Влажность воздуха около 74%.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе в областной столице похолодает до – 14 градусов.