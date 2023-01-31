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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Тюмени в среду ожидается потепление

31 января 2023, 11:30
Фото: 1MI

В среду в Тюмени ожидается потепление

В областной столице 1 февраля ожидается потепление. По данным Гисметео, температура воздуха поднимется днём до – 3 градусов. Погода будет пасмурной, но снегопадов не ожидается.

Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Высота снежного покрова около 34 сантиметров.

В Ишиме 1 февраля синоптики ожидают до – 13 градусов, ночью возможно похолодание до – 18.

До конца недели в Тюмени ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём около – 9 градусов. Влажность воздуха около 74%.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе в областной столице похолодает до – 14 градусов.

В Тюмени похолодает к концу следующей недели
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюменцы#Тюменская область#Погода в Тюмени
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