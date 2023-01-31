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Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

В Тюмени увеличилось количество платных парковок

31 января 2023, 02:10
Фото: 1MI

В центре Тюмени новые платные парковки появятся в начале февраля

Зона платных парковок в Тюмени расширяется до периметра улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава города Руслан Кухарук.

Паркоматы начнут работу с 6 февраля 2023 года. Кухарук добавил, что поручил МКУ «Тюменьгортранс» встретиться с жителями домов, расположенных в районе названных улиц, и представителями управляющих организаций, чтобы обсудить вопросы по поводу создания платного пространства для парковки транспорта. Запланировано 13 отдельных зон на 1662 автоместа.

Постановление с прописанными тарифами опубликуют уже сегодня.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы попросили губернатора отменить платную паковку на улице Елецкой. Также коллективное обращение было направлено Руслану Кухаруку и депутатам.

Жильцы дома на Свердлова просят губернатора отменить платную парковку на Елецкой
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#Елена Чебоксарова#Платная парковка#Парковка#Паркинг#Машина#Авто#Автомобиль#Губернатор#Глава города#Глава администрации#Глава региона
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