В Тюмени увеличилось количество платных парковок

Паркоматы начнут работу с 6 февраля 2023 года. Кухарук добавил, что поручил МКУ «Тюменьгортранс» встретиться с жителями домов, расположенных в районе названных улиц, и представителями управляющих организаций, чтобы обсудить вопросы по поводу создания платного пространства для парковки транспорта. Запланировано 13 отдельных зон на 1662 автоместа.