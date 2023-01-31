В Тюмени увеличилось количество платных парковок

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:14
Паркоматы начнут работу с 6 февраля 2023 года. Кухарук добавил, что поручил МКУ «Тюменьгортранс» встретиться с жителями домов, расположенных в районе названных улиц, и представителями управляющих организаций, чтобы обсудить вопросы по поводу создания платного пространства для парковки транспорта. Запланировано 13 отдельных зон на 1662 автоместа.
Постановление с прописанными тарифами опубликуют уже сегодня.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы попросили губернатора отменить платную паковку на улице Елецкой. Также коллективное обращение было направлено Руслану Кухаруку и депутатам.