В Тюмени стали дешеветь мясные продукты

В связи с ростом тарифов не только не произошло сезонного скачка цен, их даже удалось снизить за счет получения высокого урожая. Как известно, корма занимают долю 75% в себестоимости производства свинины. Собрав рекордное количество зерна — 240 000 тонн, — агрохолдинг «Юбилейный», которому и принадлежит бренд «Ишимский», обеспечил прочную кормовую базу для животных. Это дало возможность сократить затраты на производство свинины. В результате снизилась себестоимость собственной мясной продукции.