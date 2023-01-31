В Тюмени стали дешеветь мясные продукты

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
О снижении цен на продукцию, представленную в собственной сети магазинов, сообщил один из крупнейших мясных брендов в регионе — «Ишимский». Это стало возможным благодаря результатам уборочной кампании 2022-го года.
В связи с ростом тарифов не только не произошло сезонного скачка цен, их даже удалось снизить за счет получения высокого урожая. Как известно, корма занимают долю 75% в себестоимости производства свинины. Собрав рекордное количество зерна — 240 000 тонн, — агрохолдинг «Юбилейный», которому и принадлежит бренд «Ишимский», обеспечил прочную кормовую базу для животных. Это дало возможность сократить затраты на производство свинины. В результате снизилась себестоимость собственной мясной продукции.
По словам заведующей сетью магазинов «Ишимский. Фирменный мясной» Натальи Гимрановой, даже несмотря на повышение цен на коммунальные услуги, роста цен в фирменных магазинах не произошло.
«Соотношение цены и качества является решающим для потребителя. На сегодняшний день цены на продукцию в наших магазинах снижены примерно на 20% на весь ассортимент. Качество продукта сохранено на прежнем уровне», — отметила Наталья.
Согласно внутренним исследованиям, мясную продукцию «Ишимского» выбирают 63% жителей региона. Полный ее ассортимент представлен в фирменных магазинах.